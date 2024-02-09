Синоптики предупреждают об опасности на дорогах.

На сегодня, 9 февраля, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за гололедицы на дорогах. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"9 февраля в северной части на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

І уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:

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Волынская;

Ривненская;

Житомирская;

Киевская;

Черниговская;

Сумская.

Погода в Украине - прогноз на 9 февраля

По данным синоптиков Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

По всей стране, кроме юга, ожидается мокрый снег и дождь, в Карпатах и на Закарпатье местами осадки будут значительными. В северной части на дорогах будет наблюдаться гололедица.

Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура в северной части, восточных и Полтавской областях в течение суток составит от 2° тепла до 3° мороза. На остальной территории днем будет +4°+9°, а на юге страны, местами на Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до +10°...+15°.

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