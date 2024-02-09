На сегодня, 9 февраля, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за гололедицы на дорогах. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
"9 февраля в северной части на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.
І уровень опасности, желтый, объявлен в следующих областях:
- Волынская;
- Ривненская;
- Житомирская;
- Киевская;
- Черниговская;
- Сумская.
Погода в Украине - прогноз на 9 февраля
По данным синоптиков Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.
По всей стране, кроме юга, ожидается мокрый снег и дождь, в Карпатах и на Закарпатье местами осадки будут значительными. В северной части на дорогах будет наблюдаться гололедица.
Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура в северной части, восточных и Полтавской областях в течение суток составит от 2° тепла до 3° мороза. На остальной территории днем будет +4°+9°, а на юге страны, местами на Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до +10°...+15°.