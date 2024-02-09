В столице работает снегоуборочная техника.

На сегодня, 9 февраля в Киеве и Киевской области объявлен повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"9 февраля на дорогах гололедица. I уровень опасности", - предупреждают синоптики.

Погода в Киеве - какая ситуация в городе сейчас

По данным Киевской городской госадминистрации, сейчас в Киеве продолжается противогололедная обработка и расчистка дорог и тротуаров: задействованы 292 единицы спецтехники "Киевавтодора".

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Продолжается обработка дорог, мостов, спусков и подъемов противогололедными средствами, а также уборка дорог и тротуаров. Также почти четыре сотни специалистов по ручной уборке обрабатывают остановки общественного транспорта, лестницы, узкие тротуары, пешеходные переходы.

"Поэтому просим водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах", - обратилась местная власть к горожанам.

Погода в Киеве и Киевской области-прогноз на сегодня

По данным синоптиков, сегодня на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ожидается мокрый снег, днем на юге области-с дождем. На дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области в течение суток составит от 2° тепла до 3° мороза, а в Киеве столбики термометров покажут 0°...+2°.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - отметили синоптики.

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