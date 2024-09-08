Существенных осадков 8 сентября не будет.

Воскресенье, 8 сентября, в Украине будет теплым. По всей стране днем температура повысится до комфортных значений, несмотря на то, что ночи уже становятся холодными. Существенных осадков не ожидается, будет лишь переменная облачность. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня ждет переменная облачность и температура в пределах +25°...+27°, только на Закарпатье воздух еще прогреется до +30°.

На севере страны сегодня будет преимущественно солнечно. Сухо. Столбики термометров днем покажут +26°...+27°.

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Такая же температура ждет сегодня и жителей восточных областей, +26°...+27°. Тут ожидается небольшая облачность.

В центральной части Украины сегодня будет теплее всего. Тут воздух прогреется до +25°...+28°. Осадков не ожидается, лишь переменная облачность.

Комфортная погода сегодня ожидается и на юге Украины. Тут столбики термометров покажут +25°...+27°.

Приметы погоды 8 сентября

8 сентября - Адриана и Наталии, мучеников. Адриан толокно месит, Наталья блины печет. Утро в этот день холодное - к ранней и холодной зиме. В этот день нужно собирать рябину и калину. Хороший урожай рябины - к морозу. 8 сентября не опала листва березы и дуба - жди суровую зиму.

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