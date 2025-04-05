Осадки ожидаются в большинстве областей нашей страны.

С сегодняшнего дня, 5 апреля, погода в Украине начнет ухудшаться. На западе и севере старны в течение дня температура снизится, а в большинстве областей пройдут дожди и ливни. Местами погремят грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет преимущественно пасмурно. Практически повсеместно пройдут дожди и ливни. Температура днем максимально повысится до +9°...+15°.

На севере Украины сегодня тоже будет дождить. Тут столбики термометров покажут +11°...+13° и только в Сумской области сохранится приятное тепло до +17°.

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На востоке страны местами пройдут небольшие дожди, а температура днем повысится до +14°...+17°.

В центральной части Украины тоже местами будут дожди и грозы. Температура днем от +14° до +17°.

Жителей юга Украины сегодня ждет преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Только в Запорожской области ожидаются существенные дожди.

5 апреля - какой сегодня праздник, приметы погоды

5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Если ночью небо ясное и видно звезды , то утром будут заморозки. Если в этот день гром гремит, но до сих пор лежит снег, то лето будет холодным.

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