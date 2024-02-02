Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду в течение 3 февраля.

На субботу, 3 февраля, почти по всей стране объявлено штормовое предупреждение. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"3 февраля ночью на западе страны, днем в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности. Синоптики также предупреждают о вероятности нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Погода 3 февраля - прогноз

В субботу, 3 февраля, украинцев ожидает неприятная погода из-за осадков и сильного ветра, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ветер западных направлений будет достигать штормовых порывов до 15-22 метров в секунду! Осторожно!"- предостерегла она.

По ее прогнозу, по всей стране ожидаются дожди и мокрый снег в зависимости от температуры воздуха.

Так, ночью 3 февраля температура ожидается от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, а днем потеплеет до +4...+7 градусов. Только на востоке страны будет свежее, 0...+3 градуса.

В Киеве ночью и утром 3 февраля также прогнозируется мокрый снег, а днем ожидаются дожди. Сильный ветер северо-западного направления, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду. Ночью температура составит около нуля, а днем в субботу - около +5 градусов.

"В завтрашнюю субботу лучше побыть дома. В воскресенье также будет ветрено и сыро, но интенсивность осадков - меньше", - подытожила синоптик.

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