Наталья Диденко прогнозирует осадки и сильный ветер.

В субботу, 3 февраля, украинцев ждет некомфортная из-за осадков и сильного ветра погода. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Ветер западных направлений будет достигать штормовых порывов до 15-22 метров в секунду! Осторожно!"- предупредила она.

По всей стране, по ее прогнозу, ожидаются дожди и мокрый снег. Фаза осадков будет зависеть от температуры воздуха.

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Ночью 3 февраля предполагается от 1 тепла до 4 градусов мороза, но днем потеплеет до +4...+7 градусов. Только восточных областях будет свежее, 0...+3 градуса.

В Киеве ближайшей ночью и утром 3 февраля также ожидается мокрый снег, а днем - переход фазы осадков в дождь. Сильный ветер северо-западного направления, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Ночью в столице будет около нуля, а днем в субботу около +5 градусов.

"Как видите, в завтрашнюю субботу лучше побыть дома. В воскресенье также будет ветрено и сыро, но интенсивность осадков - меньше", - резюмировала синоптик.

По данным Погода УНИАН, 3 и 4 февраля в Украине ожидается потепление. кое-где температура будет повышаться до +10°...+11°. Это потепление будет сопровождаться осадки в виде дождей и мокрого снега. В субботу мокро будет почти по всей стране, а в воскресенье осадков станет меньше.

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