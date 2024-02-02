Также в столице ожидаются осадки.

В Киеве 3 февраля ожидается неблагоприятная погода с осадками и сильным ветром. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, будет облачно. Ожидается мокрый снег с переходом в дождь.

Температура ночью по области от 2° тепла до 3° мороза, а днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

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"3 февраля днем порывы ветра 15-20 м / с. I уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.

По данным синоптиков, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Украине 3 февраля - прогноз синоптика

Об осложнения погоды на выходных предупреждает и известный синоптик Наталья Диденко.

В субботу, по ее данным, ветер западных направлений будет достигать штормовых порывов до 15-22 м/с. В то же время по всей стране ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега.

В Киеве, по данным Наталка Диденко, ближайшей ночью и утром 3 февраля пройдет ожидается мокрый снег, а днем будет дождь. Скорость ветра в столице будет достигать 15-20 м/с, по ее данным. Ночью будет около нуля градусов, а днем в субботу +5.

В воскресенье, по словам синоптика, также будет ветрено, но интенсивность осадков поубавится.

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