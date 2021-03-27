На Западе и в Киеве будет дождливо, но будет тепло: прогноз погоды на 28 марта (карта)

Осадки ожидаются в западных, северных и центральных областях.

Прогноз погоды на 28 марта в Украине / фото ua.depositphotos.com

В большинстве областей Украины после солнечной субботы в воскресенье, 28 марта, будет по-весеннему тепло. Осадки прогнозируют только в западных регионах и на Киевщине.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Теплее всего в воскресенье будет в Одесской области. Там днем температура воздуха прогреется до +13...+15 градусов. В то же время в других регионах на юге температура будет колебаться в пределах от +10 до + 14 градусов. Небо будет облачным, однако осадков синоптики не прогнозируют.

Запад накроют дожди. Погода будет достаточно прохладно, только на Закарпатье и Прикарпатье температура поднимется до + 11, а в Винницкой области – до +12.

На Севере облачно, но без осадков. Столбики термометров будут показывать +10...+ 12 градусов на Сумщине и +11...+ 13 градусов на Черниговщине.

Тепло будет в центре и на востоке. Там дневная температура будет держаться в среднем на уровне +10...+12 градусов. Дождей синоптики не прогнозируют.

В Киеве в воскресенье – до +13 градусов, будет облачно. Кроме этого, есть вероятность осадков. Небольшой дождь может немного снизить температуру воздуха.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в воскресенье атмосферный фронт принесет дожди в западные, северные и центральные области, а вечером фронт дойдет до Одесской области.

"Восточная часть побудет в сухой погоде. Температура воздуха, как весенний ветер – легкомысленно носится по градусной шкале", – подчеркнула она на своей странице в Facebook.

И добавила, что из-за деятельности холодного атмосферного фронта на Западе снова похолодает. В то же время на остальной территории Украины еще побудет теплая погода.

Прогноз погоды в Украине 28 марта

Ужгород - + 9...+11

Львов - + 7...+9

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь - + 8..+10

Черновцы - + 8..+10

Хмельницкий - + 7...+9

Луцк - + 8...+10

Ривне - + 7...+9

Житомир - + 8...+10

Винница - +10...+12

Одесса - + 13...+15

Николаев - +12...+14

Херсон - + 10...+12

Симферополь - +10...+12

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы - +10...+12

Чернигов - + 11...+13

Сумы - +10...+12

Полтава - +10...+12

Днепр - +11...+13

Запорожье - +10...+12

Донецк - + 9...+11

Луганск - + 9...+11

Харьков - + 9...+11

Киев - + 11...+13

Прогноз погоды на 28 марта / данные Укргидрометцентра

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