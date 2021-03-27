На Западе и в Киеве будет дождливо, но будет тепло: прогноз погоды на 28 марта (карта)
Осадки ожидаются в западных, северных и центральных областях.
В большинстве областей Украины после солнечной субботы в воскресенье, 28 марта, будет по-весеннему тепло. Осадки прогнозируют только в западных регионах и на Киевщине.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
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Теплее всего в воскресенье будет в Одесской области. Там днем температура воздуха прогреется до +13...+15 градусов. В то же время в других регионах на юге температура будет колебаться в пределах от +10 до + 14 градусов. Небо будет облачным, однако осадков синоптики не прогнозируют.
Запад накроют дожди. Погода будет достаточно прохладно, только на Закарпатье и Прикарпатье температура поднимется до + 11, а в Винницкой области – до +12.
На Севере облачно, но без осадков. Столбики термометров будут показывать +10...+ 12 градусов на Сумщине и +11...+ 13 градусов на Черниговщине.
Тепло будет в центре и на востоке. Там дневная температура будет держаться в среднем на уровне +10...+12 градусов. Дождей синоптики не прогнозируют.
В Киеве в воскресенье – до +13 градусов, будет облачно. Кроме этого, есть вероятность осадков. Небольшой дождь может немного снизить температуру воздуха.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что в воскресенье атмосферный фронт принесет дожди в западные, северные и центральные области, а вечером фронт дойдет до Одесской области.
"Восточная часть побудет в сухой погоде. Температура воздуха, как весенний ветер – легкомысленно носится по градусной шкале", – подчеркнула она на своей странице в Facebook.
И добавила, что из-за деятельности холодного атмосферного фронта на Западе снова похолодает. В то же время на остальной территории Украины еще побудет теплая погода.
Прогноз погоды в Украине 28 марта
- Ужгород - + 9...+11
- Львов - + 7...+9
- Ивано-Франковск – +9...+11
- Тернополь - + 8..+10
- Черновцы - + 8..+10
- Хмельницкий - + 7...+9
- Луцк - + 8...+10
- Ривне - + 7...+9
- Житомир - + 8...+10
- Винница - +10...+12
- Одесса - + 13...+15
- Николаев - +12...+14
- Херсон - + 10...+12
- Симферополь - +10...+12
- Кропивницкий – +10...+12
- Черкассы - +10...+12
- Чернигов - + 11...+13
- Сумы - +10...+12
- Полтава - +10...+12
- Днепр - +11...+13
- Запорожье - +10...+12
- Донецк - + 9...+11
- Луганск - + 9...+11
- Харьков - + 9...+11
- Киев - + 11...+13
Прогноз погоды в Украине: что известно
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- Винница+11°... +2°
- Днепр+10°... +1°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+12°... +3°
- Запорожье+11°... +1°
- Ивано-Франковск+16°... +1°
- Киев+13°... +2°
- Кропивницкий+12°... +2°
- Луганск+11°... +1°
- Луцк+13°... +5°
- Львов+14°... +3°
- Николаев+13°... +3°
- Одесса+14°... +4°
- Полтава+11°... +2°
- Ровно+13°... +5°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы+10°... 0°
- Тернополь+12°... +4°
- Харьков+10°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+11°... +2°
- Черкассы+12°... +2°
- Чернигов+14°... -1°
- Черновцы+14°... -2°