В ряде областей температура повысится до +33°...+35°.

Последнее июльское воскресенье в Украине будет жарким. Температура повысится по всей стране, местами разогреет до +33°...+35°. Будет сухо, небольшие дожди возможны только на северо-востоке. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины температура сегодня повысится до +29°...+32°. Будет много солнца, без осадков.

Жаркая погода ожидается и на севере страны. Столбики термометров тут покажут +28°...+32°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

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На востоке Украины небольшие дожди могут покапать в Харьковской области. На остальной территории будет сухо и немного облачно, а температура тут повысится до +31°...+33°.

В центральной части Украины тоже будет жарко, +31°...+34°. Без осадков, а от палящего солнца защитит небольшая облачность.

Жителей юга Украины сегодня ждет самая жаркая погода. Тут воздух прогреется до +32°...+35°. Без осадков, небольшая облачность, в Одесской и Херсонской областях - ясно и безоблачно.

Приметы погоды 28 июля

По народному календарю этот день считается серединой лета. Если липа начала желтеть, то осень будет поздняя и затяжная. Если утром идет дождь, то оставшаяся часть дня будет с хорошей погодой.

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