Осадков в четверг не прогнозируется.

В четверг, 27 февраля, температура в Украине продолжит постепенно повышаться и уже практически по всей стране днем будет ноль градусов или "плюс". Только на востоке страны еще задержаться морозы. На западе, юге и местами в северных областях увеличится облачность, но осадков в четверг не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -4°, днем +4°.

Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +9°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +9°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем +7°.

В Тернополе 27 февраля ночью будет -4°, днем +6°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +4°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +10°, пасмурно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -4°, днем +6°.

В Виннице завтра будет -5°...+5°, пасмурно.

В Житомире в четверг ночью будет -5°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -10°...+3°, ясно.

В Черкассах завтра будет ночью -7°, днем +3°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем +2°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха -8°...0°.

В Одессе 27 февраля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +3°.

В Херсоне в четверг ночью будет -8°, днем +5°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -6°, днем +5°.

В Запорожье температура ночью -9°, днем 0°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -11°, а днем +1°, ясно.

В Харькове - ясно, температура ночью -11°, днем 0°.

В Днепре температура ночью будет -9°, днем 0°, ясно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, -4°...+6°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -15°, днем -1°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -14°, днем -3°.

27 февраля - праздник, приметы погоды

27 февраля - день Кирилла. Хорошая погода в этот день предвещает скорые морозы.

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