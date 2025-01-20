В середине недели ожидаются осадки, но их будет немного.

Текущая неделя в Украине будет довольно теплой, как для января. Во вторник-среду температура чуть снизится, но все равно сохранится небольшой "плюс". А с середины недели температура вновь повысится, местами воздух будет прогреваться до весенних +8°...+10°. Осадков в ближайшие дни будет мало. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Начало недели, 20 января, будет сухим и солнечным. Столбики термометров покажут +3°...+6°, а на юге и в большинстве западных областей воздух прогреется до +7°...+9°.

Во вторник, 21 января, облачность станет гуще, ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура снизится до +1°...+5°, только в крыму термометры покажут +8°.

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В среду, 22 января, температура снизится еще немного. Столбики термометров днем покажут 0°...+4°, на юге местами - до +5°...+7°. Ожидается облачная погода, местами - с прояснениями. На юго-западе пройдут дожди и мокрый снег, осадки также дойдут и до Житомирской области.

В четверг, 23 января, температура в Украине повысится до +3°...+6°, в Крыму - до +8°, а в большинстве областей на Левобережье останется 0°...+2°. На юге страны, а также местами в центре и на востоке ожидаются небольшие дожди.

Перед выходными, 24 января, местами по Украине пройдут дожди и мокрый снег, но температура продолжит постепенно повышаться. Ожидается уже +2°...+5°, на юге от +5° до +10°.

На выходных, 25 и 26 января, погода в Украине стабилизируется. Осадки прекратятся, будет пасмурно, но не холодно. В конце недели воздух прогреется до +4°...+7°, а местами на юге и на Прикарпатье ожидается до +8°...+10°.

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