Осадков в стране 21 февраля не ожидается.

В пятницу, 21 февраля, в Украине сохранится морозная погода. Будет облачная погода с прояснениями, но без осадков. Ночью столбики термометров покажут -7°...-17°, а днем по всей стране будет от -1° до -5°, плюсовая температура ожидается только на Закарпатье, где воздух прогреется до +4°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -9°, днем -4°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -10°, днем -1°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью -10°, днем -2°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -13°, днем -4°.

В Тернополе 21 февраля ночью будет -9°, днем -2°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -4°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -8°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -8°, днем -2°.

В Виннице завтра будет -8°...-3°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет -8°, днем -4°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут -11°...-3°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью -9°, днем -3°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем -4°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -11°...-5°.

В Одессе 21 февраля - небольшая облачность, температура ночью -7°, днем -2°.

В Херсоне в пятницу ночью будет -8°, днем -2°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -3°.

В Запорожье температура ночью -11°, днем -3°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -12°, а днем -4°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -11°, днем -5°.

В Днепре температура ночью будет -10°, днем -3°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, -8°...-3°, возможен снег.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -16°, днем -3°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -17°, днем -4°.

21 февраля - какой праздник, приметы погоды

21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.

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