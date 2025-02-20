В пятницу, 21 февраля, в Украине сохранится морозная погода. Будет облачная погода с прояснениями, но без осадков. Ночью столбики термометров покажут -7°...-17°, а днем по всей стране будет от -1° до -5°, плюсовая температура ожидается только на Закарпатье, где воздух прогреется до +4°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -9°, днем -4°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью -10°, днем -1°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью -10°, днем -2°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -13°, днем -4°.
- В Тернополе 21 февраля ночью будет -9°, днем -2°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -4°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -1°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -8°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -8°, днем -2°.
- В Виннице завтра будет -8°...-3°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу ночью будет -8°, днем -4°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут -11°...-3°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью -9°, днем -3°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет -11°, днем -4°, пасмурно.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -11°...-5°.
- В Одессе 21 февраля - небольшая облачность, температура ночью -7°, днем -2°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет -8°, днем -2°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -9°, днем -3°.
- В Запорожье температура ночью -11°, днем -3°, ясно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -12°, а днем -4°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -11°, днем -5°.
- В Днепре температура ночью будет -10°, днем -3°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, -8°...-3°, возможен снег.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -16°, днем -3°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -17°, днем -4°.
21 февраля - какой праздник, приметы погоды
21 февраля - день Захария Серповидца. Если в этот день луна в кругу - к оттепели и таянию снега.