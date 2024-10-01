На поверхности почвы температура будет опускаться до -3°.

В Украине на 2 октября объявили повышенный уровень опасности из-за заморозков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, подморозит уже ближайшей ночью.

"Ночью 2 октября на Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0...-3°", - говорится в сообщении.

Видео дня

I уровень опасности, желтый, объявлен в таких областях:

Закарпатская;

Львовская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

На этой неделе в Украине ожидаются колебания атмосферного давления и неравномерное распределение температур. Начиная с середины недели, скорость ветра снизится. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

1 октября в западных областях, а также в Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и в Крыму ожидаются дожди. На остальной территории осадков не предвидится. Ветер будет преобладать северо-западный, на Левобережье - восточный, со скоростью 7-12 м/с. В восточных, Запорожской и Одесской областях возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой ночью составит +3°...+8°, днем +8°...+13°. На остальной территории ночная температура будет колебаться от +9° до +16°, днем - от +17° до +22°. В восточных регионах температура поднимется до +25°. На высокогорье Карпат ожидаются дожди с мокрым снегом, ночная температура будет от +4° до -1°, днем - от +4° до +9°.

В течение следующих двух дней в Украине в основном ожидается сухая погода, а ветер постепенно ослабеет. Ночная температура составит +7°...+13°, дневная +17°...+24°. В западных, Житомирской и Винницкой областях ночью будет +4°...+9°, днем температура поднимется до +13°...+18°.

Вас также могут заинтересовать новости: