В следующие двое суток в Украине будет преобладать погода без осадков, а ветер ослабеет.

На этой неделе в Украине ожидается колебание атмосферного давления и неравномерное распределение температуры. С середины недели в Украине снизится скорость ветра. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и в Крыму пройдут дожди. На остальной территории будет без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, на Левобережье восточный, 7-12 м/с. В восточных, Запорожской и Одесской областях местами порывы 15-20 м/с.

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Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью +3°...+8°, днем только +8°...+13°. На остальной территории ночью будет +9°...+16°, днем +17°...+22°. На востоке страны воздух будет прогреваться до +25°. На высокогорье Карпат ожидается дождь с мокрым снегом, температура ночью от +4° до -1°, а днем в горах будет +4°...+9°.

В последующие двое суток в Украине будет преобладать погода без осадков, а ветер ослабеет. Температура ночью будет +7°...+13°, днем +17°...+24°. В западных, Житомирской и Винницкой областях ночью +4°...+9°, а днем потеплеет до +13°...+18°.

На 1 октября в Одесской области объявили І уровень опасности. Синоптики предупреждают о порывах северного ветра со скоростью 15-20 м/с. Непогода, по прогнозам, ожидается как в Одесской области, так и в самой Одессе.

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