Синоптики предупреждают о заморозках на почве и в воздухе.

Во Львовской области на 1 октября объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии:

"По территории Львовской области 1 октября ночью и утром местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0°...-2°".

Также, по данным синоптиков, в горах Львовской области на дорогах ожидается гололедица. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 1 октября

1 октября на Львовщине будет облачно. Ночью пройдет небольшой дождь, в горах местами с мокрым снегом. Днем уже будет без существенных осадков.

Ночью и утром ожидается слабый туман, в горах на дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью упадет до +1°...+6°, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0°...-2°. Днем воздух максимально прогреется до +7°...+12°.

В целом, по данным синоптиков, в первый день октября погода будет благоприятной для тех, кто меньше будет выходить на улицу: дневные температуры до +12° по области; ночью дождь, а для горных районов Львовщины местами с мокрым снегом.

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