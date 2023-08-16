Местами на западе страны вероятны небольшие дожди и грозы.

В четверг, 17 августа, по всей Украине опять будет жаркая погода. В большинстве областей воздух прогреется до +29°...+31°, на юге будет горячее всего - до +34°. И лишь местами на северо-востоке ожидается около +27°...+28°. Местами на западе пройдут дожди и грозы, однако на температуру они не повлияют. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +30°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +29°, гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°.

В Тернополе 17 августа ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра в течение дня будет практически безоблачно, ночью +19°, днем +30°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +29°, небольшая облачность, возможен дождь.

В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +20°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +16°...+32°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +17° днем +30°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+30°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +20°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+28°.

В Одессе 17 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +30°.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +31°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+27°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +29°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +19°...+30°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.

Приметы погоды 17 августа

17 августа - Авдотьин день. В этот день собирают лук и чеснок, последние огурцы. Считалось, что с Авдотьи начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов.

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