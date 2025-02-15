По всей стране на воскресенье объявлен І уровень опасности.

В воскресенье, 16 февраля, в Украине ожидается морозная погода с небольшим снегом и гололедом на дорогах. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"16 февраля в Украине на дорогах гололедица", - предупредили синоптики и объявили І уровень опасности по всей стране.

По их данным, в воскресенье будет облачно с прояснениями. По всей стране, кроме юга и юго-востока, ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Скорость ветра 5-10 м/с.

Видео дня

Температура ночью упадет до -9°...-14°, в Карпатах - до -17°. Днем ожидается -2°...-7°. В западных, южных областях и в Крыму ночью -6°...-11°, в днем от -4° до +1°.

На Киевщине завтра будет облачно. Ночью пройдет умеренный, а днем местами небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с. Температура по области в течение суток -3°...-8°, а в Киеве будет -4°...-6°.

В столице в ближайшие дни сохранится морозный характер погоды. По прогнозам синоптиков, в течение следующих пяти дней в Киеве и области будет наблюдаться переменчивая погода. Сегодня днем местами возможен слабый снег, а на дорогах образуется гололедица. В дальнейшем осадки прекратятся, однако в воскресенье днем и в среду возможен незначительный снег.

Температурные показатели будут меняться: в субботу в течение суток будет держаться слабый мороз, в дальнейшем днем будет несколько теплее, однако ночью с воскресенья ожидается снижение температуры до умеренных морозов.

Самой холодной станет ночь 17 февраля, когда столбики термометров могут опуститься до -13°. В дневное время в ближайшие дни прогнозируется около -5°.

Вас также могут заинтересовать новости: