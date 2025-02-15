Ночи в столице станут очень холодными, а днем температура будет держаться около -5°.

В Киеве в ближайшие дни сохранится морозная погода. Особенно холодно будет по ночам, ведь температура будет опускаться до -10°...-13°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие 5 суток на Киевщине и в Киеве ожидается разнообразная погода. Сегодня днем местами пройдет небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. В дальнейшем будет преобладать погода без осадков. Слабый снег ожидается днем в воскресенье и в течение среды.

"Температура будет колебаться: в субботу в течение суток, а дальше - днем предполагаем небольшой мороз, ночная температура с воскресенья снизится до умеренного мороза", - говорят синоптики.

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Самой холодной ожидается ночь 17 февраля, когда температура упадет до -16°. Днем в ближайшие дни будет около -5°.

Когда в Украине станет теплее - прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что на выходных в Киеве также ожидается похолодание. В частности, в ночь на воскресенье температура упадет до -10°, а днем 16 февраля будет около -5°. Сегодня в столице будет сухо, а в воскресенье пройдет небольшой снег.

Морозная погода, по ее словам, продлится и на следующей неделе, а потепление, ориентировочно, ожидается только с 24 февраля.

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