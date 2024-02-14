В четверг, 15 февраля, в Украине похолодает. Местами ночью будут морозы до -1°...-3°, а днем столбики термометров в большинстве областей покажут +3°...+7°, лишь в южной части и на Закарпатье температура все еще будет подниматься до +8°...+10°. В центральной части Украины, а также местами на севере пройдут дожди, а при снижении температуры они перейдут в фазу мокрого снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +4°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +7°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.
- В Тернополе 15 февраля ночью будет 0°, днем +5°, практически безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +7°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +9°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +6°.
- В Виннице завтра будет +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +1° днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+5°, мокрый снег.
- В Одессе 15 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +8°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+6°.
- В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°.
Приметы погоды 15 февраля
Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода в этот день, такой будет и весна.