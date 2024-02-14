15 февраля температура в Украине снизится / фото УНИАН

В четверг, 15 февраля, в Украине похолодает. Местами ночью будут морозы до -1°...-3°, а днем столбики термометров в большинстве областей покажут +3°...+7°, лишь в южной части и на Закарпатье температура все еще будет подниматься до +8°...+10°. В центральной части Украины, а также местами на севере пройдут дожди, а при снижении температуры они перейдут в фазу мокрого снега. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +2°, днем +4°.
  • Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +7°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -1°, днем +5°.
  • В Тернополе 15 февраля ночью будет 0°, днем +5°, практически безоблачно.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -1°, днем +4°, небольшая облачность.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +7°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +9°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +6°.
  • В Виннице завтра будет +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Житомире в четверг будет ночью +1° днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°, дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+5°, мокрый снег.
  • В Одессе 15 февраля - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +8°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +5°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, небольшой дождь, ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.
  • В Запорожье температура ночью +2°, днем +7°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Днепре температура ночью будет +1°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Симферополе в четверг будет пасмурно, сплошная облачность, +1°...+6°.
  • В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +4°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +2°.
15 февраля весеннего тепла в Украине уже не будет / фото УНИАН

Приметы погоды 15 февраля

Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода в этот день, такой будет и весна.

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