Температура по стране останется без существенных изменений.

В четверг, 14 марта, погода в Украине существенно не изменится. Ожидается преимущественно пасмурный день с дождями. Осадки начнут покидать северные и западные области и сместятся на восток, юго-восток. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +5°.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +2°, днем +5°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +7°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Тернополе 14 марта ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью 0°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +4°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет 0°...+5°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью 0° днем +5°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+6°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -1°...+6°, дождь.

В Одессе 14 марта - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +6°, дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +2°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +6°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +6°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +4°...+10°, дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +6°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +5°.

Приметы погоды 14 марта

14 марта - если прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.

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