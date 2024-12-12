Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

На четверг, 12 декабря, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за скользких дорог. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Гололедица, по прогнозу синоптиков, сковывает дороги в большинстве областей нашей страны.

"12 декабря в Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

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Поэтому в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 12 декабря - прогноз

Сегодня в Украине будет облачная погода. Ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега. На юге и востоке страны пройдет умеренный дождь с мокрым снегом. Днем в северных, западных, Винницкой и Черкасской областях без осадков.

Также по всей Украине, кроме юга и юго-востока, на дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер сегодня будет северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла, а на юге и юго-востоке страны столбики термометров покажут 0°...+5°.

На Киевщине сегодня также будет облачно, но днем осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области будет от -4° до +1°, а в самом Киеве ожидается -3°...-1°.

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