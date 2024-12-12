Погодные условия в столице и Киевской области могут привести к нарушению движения транспорта.

В Киеве сегодня, 12 декабря, ожидается гололедица. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12 декабря на дорогах гололедица. И уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении синоптиков.

Погодные условия, по данным Укргидрометцентра, могут привести к нарушению движения транспорта.

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По данным КГГА, в Киеве обрабатывают дороги против льда, а также расчищают дороги и тротуары 224 единицы спецтехники "Киевавтодора". В первую очередь обрабатывают противогололедными средствами городские дороги, мосты, спуски и подъемы.

"Поэтому просим водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах", - обратилась власть к горожанам.

Важные правила во время гололеда

Специалисты советуют водителям в случае гололеда придерживаться таких рекомендаций во время управления автомобилем:

уменьшить скорость движения, обеспечить безопасную дистанцию и избегать резких поворотов или других маневров;

при подъезде к пешеходным переходам или зонам вблизи учебных и детских учреждений значительно снижать скорость;

использовать габаритные огни или противотуманные фары для улучшения видимости.

Пешеходам также важно проявлять особую осторожность на дороге - переходить ее исключительно в специально отведенных местах и только на зеленый сигнал светофора.

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня на Киевщине будет облачно. Днем будет без осадков. На дорогах гололедица. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла, а в Киеве в течение суток будет -1°...-3°.

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