Начало недели в Украине будет сухим и с температурными контрастами. Осадков не ожидается - они покинут территорию нашей страны. В северной части страны температура снизится до +22°...+23°, а на юге местами разогреет до +30°...+32°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +23°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +24°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +23°.
- В Тернополе 12 августа ночью будет +15°, днем +24°, практически безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +23°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +25°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +18°, днем +28°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +26°.
- В Виннице сегодня будет +15°...+25°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в понедельник ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+22°, практически безоблачно.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +25°.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+25°.
- В Одессе 12 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +32°, практически безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +32°.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +14°, а днем +25°, практически безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +25°.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +26°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +18°...+30°.
- В Краматорске сегодня ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +27°.
Приметы погоды 12 августа
Если сильно мерцают на рассвете звезды - в ближайшие дни будет дождь, а если днем ветер и моросит дождь - надо ждать долгого ненастья.