Украину ждет похолодание, а вместе с ним - дожди и грозы.

Синоптики обещают, что скоро жара спадет, и температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +25°C до +30°C. Но долгожданная свежесть придет не одна - принесет с собой ливни, а в некоторых областях даже шквальные ветры и резкое ухудшение погоды. Мы расскажем о том, как обезопасить себя во время грозы, а также коснемся животрепещущей темы - можно или нельзя пользоваться мобильным телефоном и другой техникой во время молнии.

Ранее мы рассказывали о том, как Одессу затопило из-за сильнейших ливней.

Как вести себя во время грозы в поле или на пляже

В поле первым делом уйдите от огня, а лучше - потушите костер. Дым усиливает электропроводность воздуха. Также не стоит брать с собой в убежище металлические предметы - кружки, ложки, тарелки и тд. Наденьте дождевик и спрячьтесь в овраге, тогда “мишенью” молнии будете не вы, а более высокая точка. Если нет оврага, то в качестве убежища выбирайте самое низкое дерево.

Присядьте на корточки не касайтесь земли - обувь не проводит ток, а кожа - да. Лучше всего спрятаться в роще. Проводником становится мокрый дуб, вязь и тополь, в меньшей мере - сосна и ель, еще меньше - береза и клен.

Будучи на пляже, наденьте обувь и уйдите подальше от водоема. Спрячьтесь в палатке, овраге или роще. Если же молния застала вас в лодке - скорее плывите к берегу, так как сейчас для разрядов тока вы - самая высокая точка над водой. К тому же. морская вода опаснее пресной - соль усиливает движение заряженных частиц.

Как вести себя во время молнии дома или в городе

Если гроза застала вас в квартире, прекращайте работу всех электроприборов, которыми пользовались. Остальные отключите от питания. Это поможет предотвратить поломку техники, если в доме нарушена изоляция. Закройте окна, так как стекло не пропускает электричество.

Читайте такжеЖителей востока Украины ждет сюрприз: прогноз погоды на 30 июля (карта)В городе риск стать “жертвой” молнии ниже - многие здания выше вас. Но береженого Бог бережет - заходите под землю или в первый попавшийся магазин.

Не используйте металлические зонты. Снимите золотые и серебряные украшения - эти металлы отлично проводят ток.

Памятка как вести себя во время грозы - где спрятаться в горах

Быстро спускайте вниз по веревке свою поклажу и уходите под отвес с козырьком не менее 2 метров. Если отвеса нет, то спускайтесь к подножию, стараясь минимально касаться мокрых камней. Прячьтесь в палатку - прорезиненная она не проводит ток. Присаживайтесь на каремат и сооружайте заземление: привяжите к самому верхнему металлическому креплению палатки проволоку, а второй конец закопайте в землю.

Как вести себя во время грозы в машине

Это самый лучший сценарий для того, чтобы переждать непогоду. Машина - диелектрик из-за резины, которой она упирается в землю и внутренних материалов, не проводящих электричество.

Мобильным телефоном пользоваться не стоит, его на время грозы лучше выключить.

Как определить где гроза и стоит ли бояться шаровой молнии

Считайте время между вспышкой и раскатом. Если пауза не больше одной секунды, то гроза максимум в радиусе 300 метров, три секунды - расстояние от вас до эпицентра грозы порядка 1 км, больше - не меньше 1500 м.

По поводу шаровой молнии версий три:

это лишь галлюцинация, так как видели ее единицы;

шаровая молния - “продукт”, созданный в лаборатории;

плазмоид - живой организм, появляется только перед теми, кто неистово боится его.

В любом случае, если вы верите в шаровую молнию и опасаетесь встречи, помните - это “что-то” реагирует на потоки воздуха. Поэтому, при контакте с таким явлением замрите и не двигайтесь.

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Автор: Кристина Кащавцева