Летняя погода в Украине продолжается.

Осень в Украине начнется с по-летнему теплой и даже жаркой погоды. В большинстве областей воздух прогреется до +30°...+33°, только на крайнем юге и местами на западе температура будет чуть ниже, +27°...+29°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В большинстве областей на западе Украины сегодня будет +29°...+30° и небольшая облачность. Во Львовской области ожидается около +27°. Без осадков.

На севере страны сегодня будет преимущественно облачно с прояснениями. Сухо, а столбики термометров покажут +30°...+33°.

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На востоке Украины 1 сентября тоже будет облачно с прояснениями. Осадков тут не ожидается, а температура будет около +32°.

Жителей центра Украины сегодня ждет сухая погода с небольшой облачностью. Воздух тут прогреется до +30°...+34°.

На юге страны небольшой дождь ожидается в Крыму, на остальной территории будет преимущественно сухо. Столбики термометров покажут +31°...+33°, в крыму и на побережье Одесской области будет чуть свежее, +27°...+29°.

Приметы погоды 1 сентября

Если ветер в этот день дует с юга, то ожидается хороший урожай овса. Если на улице много паутины, то осень будет затяжной и холодной.

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