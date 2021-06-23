Информации о серьезных разрушениях или пострадавших нет.

Землетрясение магнитудой 5,8 сотрясло побережье Перу.

Об этом сообщает ABC News.

Как сообщается, землетрясение магнитудой 5,8 произошло на центральном побережье Перу, в результате чего некоторые жители столицы выбегали из трясущихся домов.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился в 10,3 километра к юго-западу от Мала в провинции Канете и имел глубину 50 километров.

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Сообщается также, что землетрясение ощущалось в столице Лимы. На тихоокеанском побережье города со скалы на проезжую часть посыпались камни, но власти не сообщили о серьезных повреждениях.

Землетрясения часты в Перу, расположенном в так называемом огненном кольце Тихого океана.

Землетрясения в Карпатах

Как сообщал Погода УНИАН, в июне на западе Украины зафиксировали несколько землетрясений.

4 июня подземный толчок магнитудой около 2 заметили в селе Манява Богородчанского района - там, в частности, расположен известный старинный Манявский скит, а близ - любимец туристов Манявский водопад.

Также подземные толчки были зафиксированы измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района 8 июня в 16:32. Магнитуда толчков составила около 2,6 по шкале Рихтера.

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Автор: Екатерина Лиманская