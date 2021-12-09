10 декабря в Украине продолжатся дожди / Фото УНИАН
В пятницу, 10 декабря, в Украине начнет повышаться температура. Лишь в западных областях останутся небольшие ночные морозы, однако днем по всей стране будет "плюс". Вместе с потеплением нагрянут и осадки. В западных областях они будут местами в виде мокрого снега, а на севере, местами в центре и на юге Украины - в виде дождей. Сухая погода 10 декабря ожидается лишь на юго-востоке страны.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +5°, днем +7°, небольшой дождь.
- Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег.
- В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, дождь.
- В Тернополе 10 декабря ночью будет -4°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +7°, дождь.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью -4°, днем +2°, дождь.
- В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+4°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.
- В Виннице завтра будет +1°...+8°, пасмурно, сильный дождь.
- В Житомире в пятницу будет ночью +3°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +9°, легкий дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+8°.
- В Одессе 10 декабря - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°, сильный дождь.
- В Херсоне в пятницу ночью +7°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°, легкий дождь.
- В Запорожье температура ночью +6°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +7°.
- В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+14°.
- В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +9°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.
Погода в Украине 10 декабря / фото УНИАН
Народный календарь на 10 декабря
10 декабря - день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10 декабря лоси сбрасывают старые рога.
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