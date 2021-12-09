Осадки 10 декабря ожидаются везде, кроме юго-востока Украины.

В пятницу, 10 декабря, в Украине начнет повышаться температура. Лишь в западных областях останутся небольшие ночные морозы, однако днем по всей стране будет "плюс". Вместе с потеплением нагрянут и осадки. В западных областях они будут местами в виде мокрого снега, а на севере, местами в центре и на юге Украины - в виде дождей. Сухая погода 10 декабря ожидается лишь на юго-востоке страны.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью +5°, днем +7°, небольшой дождь.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -2°, днем +1°, мокрый снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -2°, днем +3°, дождь.

В Тернополе 10 декабря ночью будет -4°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +7°, дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, ночью -4°, днем +2°, дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут 0°...+4°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет +1°...+8°, пасмурно, сильный дождь.

В Житомире в пятницу будет ночью +3°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +9°, легкий дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+8°.

В Одессе 10 декабря - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°, сильный дождь.

В Херсоне в пятницу ночью +7°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +10°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +7°.

В Днепре завтра температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+14°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +9°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +9°.

Народный календарь на 10 декабря

10 декабря - день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10 декабря лоси сбрасывают старые рога.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская