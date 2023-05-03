В Украине продолжается вторая волна половодья, гидроэлектростанции пытаются урегулировать уровень воды для уменьшения последствий подтоплений. Об этом сообщает Укргидроэнерго в Telegram.
"Гидроэлектростанции на Днепре продолжают пропуск весеннего половодья по сбалансированному графику для урегулирования уровня воды и уменьшения последствий подтоплений", - говорится в сообщении.
По информации Гидрометеорологического центра наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Ривненской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.
Как и сообщалось ранее, вторая волна половодья значительно меньше первой. Аварийных подтоплений пока не фиксируется.
Половодье в Украине - ситуация на сегодня
На сегодня Т завтра, 4 мая, во многих областях Украины объявлен повышенный уровень опасности из-за половодья.
По данным Укргидрометцентра, красный уровень опасности объявлен в районе Кременчугского водохранилища в Черкасской области.
Оранжевый уровень опасности объявлен в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.
Также затопления будут наблюдаться в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах - объявлен жолтый уровень опасности.