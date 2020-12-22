В Карпатах замерзло озеро Синевир: появились впечатляющие фотографии
Пользователи соцсетей публикуют живописные снимки.
В Межгорском районе Закарпатья замерзло крупнейшее по площади горное озеро Украины - Синевир.
Украину засыплет снегом и зальет дождями, а к концу недели температура повысится до +11° (карта)
Об этом свидетельствуют фотографии, которыми делятся пользователи в соцсетях.
Водоем полностью покрыт льдом и туристы спокойно по нему перемещаются. Никаких предупреждающих знаков об опасности перемещения по замерзшему водоему нет.
Справка УНИАН. Синевир — крупнейшее по площади горное озеро Украины, а также самое известное озеро в украинских Карпатах, расположенное в верховьях реки Теребли. Площадь его водного зеркала около 7 гектаров. Озеро питают впадающие в него ручьи.
Снег в Карпатах
Карпаты засыпало снегом. Фотографиями заснеженных вершин делятся пользователи соцсетей.
Снег покрыл ели и лежит на кустарниках. Озера начинают покрываться тонкой кромкой льда.
"По состоянию на 8:15 21.12.2020 года на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер, температура окружающей среды -5°", - говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
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