В Карпатах замерзло озеро Синевир: появились впечатляющие фотографии

11:56, 22 декабря 2020
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Пользователи соцсетей публикуют живописные снимки.

По Синевиру свободно перемещаются туристы / Фото instagram.com/dyadka.chernomor
По Синевиру свободно перемещаются туристы / Фото instagram.com/dyadka.chernomor

В Межгорском районе Закарпатья замерзло крупнейшее по площади горное озеро Украины - Синевир.

Украину засыплет снегом и зальет дождями, а к концу недели температура повысится до +11° (карта)

Озеро покрыто слоем льда / Фото instagram.com/dyadka.chernomor
Озеро покрыто слоем льда / Фото instagram.com/dyadka.chernomor

Об этом свидетельствуют фотографии, которыми делятся пользователи в соцсетях.

Замерзшее озеро Синевир выглядит очень живописно / Фото instagram.com/chalchinskyy
Замерзшее озеро Синевир выглядит очень живописно / Фото instagram.com/chalchinskyy

Водоем полностью покрыт льдом и туристы спокойно по нему перемещаются. Никаких предупреждающих знаков об опасности перемещения по замерзшему водоему нет.

Справка УНИАН. Синевир — крупнейшее по площади горное озеро Украины, а также самое известное озеро в украинских Карпатах, расположенное в верховьях реки Теребли. Площадь его водного зеркала около 7 гектаров. Озеро питают впадающие в него ручьи.

Снег в Карпатах

Карпаты засыпало снегом. Фотографиями заснеженных вершин делятся пользователи соцсетей.

Снег покрыл ели и лежит на кустарниках. Озера начинают покрываться тонкой кромкой льда.

"По состоянию на 8:15 21.12.2020 года на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер, температура окружающей среды -5°", - говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

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Автор: Елена Пилипчак

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