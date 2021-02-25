В Карпатах продолжается оттепель: спасатели предупреждают о возможном сходе лавин
Объявлено о третьем уровне опасности.
В Карпатах продолжается оттепель, температура в горах достигла 0°.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.
В Украине потеплеет до +16°: прогноз от Укргидрометцентра на ближайшие дни
"На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0, ветер северо-западный 10-13 м/с. Ясно", - говорится в сообщении.
Также в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что в связи с оттепелью, 25 февраля в высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской областей и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Прогноз погоды в Украине на 25 февраля: данные погоды УНИАН
В четверг, 25 февраля, практически по всей стране ожидается облачная погода с прояснениями. Дневной температурный максимум достигнет + 16° на Ивано-Франковщине. На Сумщине и Харьковщине ожидаются дожди.
В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +8°.
Во Львове в четверг ожидается переменная облачность, ночью 0°, днем +11°.
В Одессе 25 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.
- Винница+12°... +2°
- Днепр+2°... 0°
- Донецк-2°... -4°
- Житомир+9°... +2°
- Запорожье+1°... -1°
- Ивано-Франковск+18°... -1°
- Киев+8°... +2°
- Кропивницкий+8°... -1°
- Луганск-2°... -3°
- Луцк+11°... +1°
- Львов+12°... 0°
- Николаев+7°... -1°
- Одесса+10°... +1°
- Полтава+4°... +2°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы+4°... +2°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+2°... +1°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+12°... +2°
- Черкассы+7°... 0°
- Чернигов+6°... +1°
- Черновцы+14°... -1°