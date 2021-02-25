В Карпатах продолжается оттепель: спасатели предупреждают о возможном сходе лавин

Объявлено о третьем уровне опасности.

В горах - солнечная погода / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

В Карпатах продолжается оттепель, температура в горах достигла 0°.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

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"На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0, ветер северо-западный 10-13 м/с. Ясно", - говорится в сообщении.

Также в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что в связи с оттепелью, 25 февраля в высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской областей и в горах Львовской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля: данные погоды УНИАН

В четверг, 25 февраля, практически по всей стране ожидается облачная погода с прояснениями. Дневной температурный максимум достигнет + 16° на Ивано-Франковщине. На Сумщине и Харьковщине ожидаются дожди.

В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +8°.

Во Львове в четверг ожидается переменная облачность, ночью 0°, днем +11°.

В Одессе 25 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.