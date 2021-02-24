В Украину ворвется долгожданное тепло, две области накроют дожди (карта)

Завтра в стране потеплеет до +16°.

В Украине постепенно начинается весна / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 25 февраля, практически по всей стране ожидается облачная погода с прояснениями. Дневной температурный максимум достигнет +16° на Ивано-Франковщине. На Сумщине и Харьковщине ожидаются дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +8°.

В Чернигове - переменная облачность, температура воздуха ночью +2°, днем +6°.

Во Львове в четверг ожидается переменная облачность, ночью 0°, днем +11°.

В Луцке - переменная облачность, ночью +2°, днем +10°.

В Ривне в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +2°, днем +10°.

В Тернополе 25 февраля ночью будет +1°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.

В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +16°.

В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +13°.

В Виннице завтра солнечно, +2°...+12°.

В Житомире в четверг - малооблачно, температура ночью +2°, днем +9°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +6°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°.

В Полтаве завтра облачно, температура воздуха +2°...+5°.

В Одессе 25 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.

В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +2°.

В Сумах завтра дождь, температура воздуха +2°...+4°.

В Харькове - дождь, температура ночью +1°, днем +3°.

В Днепре - облачно, температура ночью +1°, днем +3°.

В Симферополе в четверг будет облачно, 0°...+4°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью -2°, днем -1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем -2°.

Прогноз погоды в Украине на 25 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 25 февраля

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