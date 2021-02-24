В Украину ворвется долгожданное тепло, две области накроют дожди (карта)

16:30, 24 февраля 2021
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Завтра в стране потеплеет до +16°.

В Украине постепенно начинается весна / Фото ua.depositphotos.com
В Украине постепенно начинается весна / Фото ua.depositphotos.com

В четверг, 25 февраля, практически по всей стране ожидается облачная погода с прояснениями. Дневной температурный максимум достигнет +16° на Ивано-Франковщине. На Сумщине и Харьковщине ожидаются дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

В Украине потеплеет до +16°: прогноз от Укргидрометцентра на ближайшие дни

  • В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +8°.
  • В Чернигове - переменная облачность, температура воздуха ночью +2°, днем +6°.
  • Во Львове в четверг ожидается переменная облачность, ночью 0°, днем +11°.
  • В Луцке - переменная облачность, ночью +2°, днем +10°.
  • В Ривне в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +2°, днем +10°.
  • В Тернополе 25 февраля ночью будет +1°, днем +11°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.
  • В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +16°.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +13°.
  • В Виннице завтра солнечно, +2°...+12°.
  • В Житомире в четверг - малооблачно, температура ночью +2°, днем +9°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +6°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°.
  • В Полтаве завтра облачно, температура воздуха +2°...+5°.
  • В Одессе 25 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.
  • В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +2°.
  • В Сумах завтра дождь, температура воздуха +2°...+4°.
  • В Харькове - дождь, температура ночью +1°, днем +3°.
  • В Днепре - облачно, температура ночью +1°, днем +3°.
  • В Симферополе в четверг будет облачно, 0°...+4°.
  • В Краматорске - пасмурно, температура ночью -2°, днем -1°. 
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем -2°.
Прогноз погоды в Украине на 25 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 25 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 25 февраля

25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.

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Автор: Елена Пилипчак

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