В Украину ворвется долгожданное тепло, две области накроют дожди (карта)
Завтра в стране потеплеет до +16°.
В четверг, 25 февраля, практически по всей стране ожидается облачная погода с прояснениями. Дневной температурный максимум достигнет +16° на Ивано-Франковщине. На Сумщине и Харьковщине ожидаются дожди.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
В Украине потеплеет до +16°: прогноз от Укргидрометцентра на ближайшие дни
- В Киеве - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +2°, днем +8°.
- В Чернигове - переменная облачность, температура воздуха ночью +2°, днем +6°.
- Во Львове в четверг ожидается переменная облачность, ночью 0°, днем +11°.
- В Луцке - переменная облачность, ночью +2°, днем +10°.
- В Ривне в четверг ожидается облачная с прояснениями погода, ночью +2°, днем +10°.
- В Тернополе 25 февраля ночью будет +1°, днем +11°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +16°.
- В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +13°.
- В Виннице завтра солнечно, +2°...+12°.
- В Житомире в четверг - малооблачно, температура ночью +2°, днем +9°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +6°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°.
- В Полтаве завтра облачно, температура воздуха +2°...+5°.
- В Одессе 25 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +10°.
- В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +2°.
- В Сумах завтра дождь, температура воздуха +2°...+4°.
- В Харькове - дождь, температура ночью +1°, днем +3°.
- В Днепре - облачно, температура ночью +1°, днем +3°.
- В Симферополе в четверг будет облачно, 0°...+4°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью -2°, днем -1°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем -2°.
Народные приметы 25 февраля
25 февраля - Алексей рыбный. Сосулек много - к богатому урожаю.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Облака дыма и пепла: на Сицилии извергается вулкан Этна (фоторепортаж, видео)
- "Абсолютно типичная погода для предвесны": синоптик дала прогноз на 8 марта в Украине
- Оттепель в горах: в Карпатах потеплело до 0°, возможен сход лавин (фото)
- Температурный рекорд: в Германии за неделю потеплело на 41°
- Наводнение в Перу повредило тысячи домов, жители остались без света и воды (фото)
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+5°... +2°
- Днепр-4°... -6°
- Донецк-7°... -11°
- Житомир+6°... +3°
- Запорожье-4°... -7°
- Ивано-Франковск+13°... 0°
- Киев+4°... +2°
- Кропивницкий-1°... -2°
- Луганск-9°... -12°
- Луцк+6°... +1°
- Львов+9°... -1°
- Николаев0°... -3°
- Одесса+1°... 0°
- Полтава-4°... -5°
- Ровно+5°... +1°
- Симферополь+1°... -5°
- Сумы-5°... -6°
- Тернополь+7°... 0°
- Харьков-6°... -7°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий+6°... +2°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+7°... +1°
+1°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-2 °
Мин./макс. температура:+4° / +15°
Влажность:63 %
Давление:753 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:49
Закат17:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей