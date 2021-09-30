Теперь погода в октябре более теплая, чем 30 лет назад, поэтому отопительный сезон смещается на неделю.

По данным синоптиков, октябрь в Украине за последние 30 лет стал теплее. Теперь среднесуточные температуры ниже +8°, когда начинается отопительный сезон, смещены примерно на неделю вперед.

Об этом "Сегодня" рассказал замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

По его словам, среднемесячная температура в октябре этого года будет близкой к климатической норме. Но это новые климатические характеристики, которые действуют с 2021 года и основаны на наблюдениях за последние 30 лет.

"Теперь погода в октябре более теплая, чем 30 лет назад. Примерно на неделю вперед сместилась дата перехода среднесуточной температуры ниже восьми градусов тепла, когда начинается отопительный сезон. Если раньше отопление в домах включали 15-16 октября, то теперь в большинстве областей батареи теплеют в третьей десятидневке месяца. А в южных регионах уже можно обойтись без подогрева и в начале ноября", - рассказал он.

По словам синоптика, лишь в Черниговской, Житомирской, Сумской, Хмельницкой областях отопительный сезон, как и ранее, начинается в середине второй декады октября.

Читайте такжеСтало известно, какая погода будет в Украине в последний день сентября (карта)

"Осадки ожидаются в пределах нормы, это достаточно, чтобы обеспечить вегетацию озимых", - добавил специалист.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в этом году октябрь в Украине будет почти в пределах климатической нормы.

По данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается на уровне 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы. Что касается температуры, то она будет близкой к норме.

"Средняя месячная температура предполагается 7-12°, в Карпатах 6-7°, что близко к климатической норме", - сообщили синоптики.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская