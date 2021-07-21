На севере Одесской области стихия повалила деревья и повредила крышу местной школы.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, вчера стихия – дождь, ветер и град –"атаковала" Подольский район.
Отмечается, что спасатели 20 июля четырежды выезжали на уборку деревьев, которые упали на проезжую часть и мешали движению транспорта в поселке городского типа Любашевка. В городе Ананьев откачивали дождевую воду с шести подтопленных приусадебных участков – работы завершились в шесть часов утра. Было откачано 3 тыс. 540 куб. м воды.
Также стихия повредила шиферную крышу местной школы в селе Жеребково Ананьевской территориальной общины.
"Благодаря сотрудникам 3-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины кровля крыши школы оперативно восстановлена", - сказано в сообщении.
Непогода в Украине
Как сообщал Погода УНИАН, 20 июля в Украине бушевала непогода. Так, Николаевскую область "накрыл" циклон. Из-за сильных порывов ветра и ливней падали деревья и ветки, которые перекрыли автодорогу Н-24 "Благовещенское-Николаев" в нескольких местах, а также несколько трасс.
А в городе Южноукраинск выпал град размером с куриное яйцо.
В Раховском районе Закарпатской области неожиданно затопило несколько сел: там подтоплены дома, размыты дороги и уничтожены урожаи.
Улицы Кропивницкого буквально поплыли после мощного ливня, накрывшей город. Авто вынуждены ехать "по колено" в воде, а на огородах град побил помидоры. Во многих местах сильный ветер, сопровождавший ливень, повалил деревья.
Вследствие осложнения погодных условий было обесточено 838 населенных пунктов в 13 областях.
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