Вчера дождь, ветер и град обрушились на Подольский район области.

На севере Одесской области стихия повалила деревья и повредила крышу местной школы.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, вчера стихия – дождь, ветер и град –"атаковала" Подольский район.

Отмечается, что спасатели 20 июля четырежды выезжали на уборку деревьев, которые упали на проезжую часть и мешали движению транспорта в поселке городского типа Любашевка. В городе Ананьев откачивали дождевую воду с шести подтопленных приусадебных участков – работы завершились в шесть часов утра. Было откачано 3 тыс. 540 куб. м воды.

Также стихия повредила шиферную крышу местной школы в селе Жеребково Ананьевской территориальной общины.

"Благодаря сотрудникам 3-го Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины кровля крыши школы оперативно восстановлена", - сказано в сообщении.

Непогода в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, 20 июля в Украине бушевала непогода. Так, Николаевскую область "накрыл" циклон. Из-за сильных порывов ветра и ливней падали деревья и ветки, которые перекрыли автодорогу Н-24 "Благовещенское-Николаев" в нескольких местах, а также несколько трасс.

А в городе Южноукраинск выпал град размером с куриное яйцо.

В Раховском районе Закарпатской области неожиданно затопило несколько сел: там подтоплены дома, размыты дороги и уничтожены урожаи.

Улицы Кропивницкого буквально поплыли после мощного ливня, накрывшей город. Авто вынуждены ехать "по колено" в воде, а на огородах град побил помидоры. Во многих местах сильный ветер, сопровождавший ливень, повалил деревья.

Вследствие осложнения погодных условий было обесточено 838 населенных пунктов в 13 областях.

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Автор: Лариса Козовая