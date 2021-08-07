В Украине на территории отдельных областей частично повреждены кровли 20 зданий, частично подтоплено 6 жилых домов, 34 домохозяйства и повалены 163 деревья, без света остаются почти 340 населенных пунктов.

В Украине вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 339 населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Полтавской области без электроснабжения остаются 78 населенных пунктов, в Черкасской – 59, в Черниговской – 55, в Одесской – 47, в Сумской – 40, в Хмельницкой – 28, в Кировоградской – 24 и в Николаевской – 8. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, на территории отдельных областей частично повреждены кровли 20 зданий, частично подтоплено 6 жилых домов, 34 домохозяйства и повалены 163 дерева.

Непогода накрыла Полтавщину, Одессу, Черкасщину, Буковину

"Было очень страшно. Буря сильная. За секунду налетела, дождь стеной. Ветер валил деревья прямо на дорогу",-рассказывают очевидцы о непогоде на трассе Киев-Харьков вблизи Пирятина, пишет ВВС Украина.

По словам пресс-секретаря чрезвычайников Полтавской области Светлани Рыбалко, также из-за непогоды были повалены деревья на проезжие части, пишет Суспільне. В частности, чрезвычайников вызвали на уборку их с местных дорог в Лубенском и Пирятинском районах. К ликвидации последствий непогоды привлечены были 15 машин, рассказала Рыбалко.

В городе Полтава и на территориях Кременчугского и Лубенского повалены десятки деревьев.

Телестудия "Лубны" сообщила, что в городе дерево попало людям в балкон, разбив окно.

Полтавчанин Андрей Тимощук рассказал, что из-за сильного дождя и поваленных веток между Лубнами и Пирятином невозможно было ехать автомобилем.

Спасатели рассказали, что вследствие урагана были повалены деревья на проезжую часть местных дорог, а также завалило около 4 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский между населенными пунктами с. Вилы и с. Ивановка Лубенского района.

В Оржице упало дерево возле хирургического отделения. Деревья также повредили автомобили. Предварительно пишут, что ветер сорвал крыши.

В городе Кропивницкий ветер повредил крышу двух многоквартирных и 12 частных жилых домов.

На территории Кировоградской области повалены десятки деревьев.

В Одесские области затопило людей на территории Раздельнянского и Подольского районов.

В селе Благодатное Белгород-Днестровского района все еще откачивают воду. Там подтоплено шесть жилых домов и 24 дворов.

Перед тем, как пошел дождь над Одессой было много молний. В Сети обнародовали сразу несколько видео.

В Черкасской области сильный ветер повредил кровли школ и домов культуры на территории Золотоношского района.

Черновицкую область накрыли ливни и шквальные порывы ветра. Работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пришлось несколько раз распиливать деревья. Их повалили мощные порывы ветра.

Не повезло и хозяину частной усадьбы в селе Веречанка Черновицкого района. Дерево повалилось на кровлю летней кухни. Без помощи спасателей не обошлись.

В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине 7 августа из-за ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение. Половину областей охватят грозы, град и мощные порывы ветра. Спасатели там объявили о штормовом предупреждении.

Как сообщает Укргидрометцентр, грозы, в отдельных районах град и шквалы ожидаются в центральных, восточных и южных областях, а именно в: Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской.

В восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

На западе днем температура воздуха будет +23+25, а ночью +12+15.

На севере днем будет +23+25, а ночью +15+17.

На юге ожидается днем +26+33, а ночью +17+20.

В центре днем будет +23+32, а ночью +15+19.

На востоке днем будет +31+34, а ночью +17+20.

В Киеве переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит + 24 +26, а ночью+16 + 18.

Погода в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Светлана Закелова