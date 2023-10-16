Высока вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу.

В Одессе из-за штормового ветра падают деревья, население предупредили о минной опасности.

Соответствующее заявление сделала мэрия города со ссылкой на прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. "Штормовое предупреждение: утром и днем 16 октября по Одессе и области сохранится ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин", - говорится в сообщении.

Людей просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - вследствие сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

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Также говорится, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Высока вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.

"Обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высокая. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102", - отметили в мэрии.

Кроме того, в мэрии добавляют, что, по состоянию на 9:00, ветром уже повалено 19 деревьев и больших веток. Сейчас аварийные ситуации ликвидируются силами коммунальщиков.

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Напомним, 16 октября в Карпатах уже зимняя погода. В частности, на горе Поп Иван Черногорский утром был ощутимый мороз - температура составляла -6 градусов.

В соцсети также опубликовали видео с Карпат, на которых видно, что горы изрядно заснежило. В частности, речь идет о ролике из заснеженного Драгобрата.

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