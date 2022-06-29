С некоторых авто "смыло" номера, узнали журналисты.

Из-за сильного ливня, который длился более часа, в Чернигове улицы залило водой и возникли пробки.

Как сообщает корреспондент УНИАН, черниговцы делятся в соцсетях фото и видео большой воды на улицах города.

Высокий уровень воды, вероятно, из-за сильной интенсивности осадков и недостаточно работающей ливневой канализации, возник на проспекте Победы, на перекрестке Ремесленной и Коцюбинского, на ул. Казацкой.

Некоторые легковые автомобили решались "преодолеть" высокую воду и глохли. Другие пытались сделать объезд тротуарами.

В соцсетях появились объявления о потерянных автомобильных номерах, "смытых" водой.

Ранее стало известно, что в Киеве 29 июня был погодный апокалипсис - ливень, местами шел град, в нескольких районах затопило дороги и магазины, сильный ветер повалил деревья. Также в столице Украины молния ударила в дом.

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