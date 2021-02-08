Из-за оттепели в Карпатах могут сойти лавины

22:05, 8 февраля 2021
13

Речь идет о 3-м уровне опасности.

Опасность связана с оттепелью и осадками / фото УНИАН
Опасность связана с оттепелью и осадками / фото УНИАН

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 9 февраля.

Зимний шторм в Европе: опубликованы зрелищные фото последствий стихииОб этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 9 февраля, в связи с оттепелью и осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится высокая снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в заметке.

Другие новости по теме

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: Карпатынепогода в Украинелавинная опасность
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
65 %
759 мм
3.6 м/с
3 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь