Из-за оттепели в Карпатах могут сойти лавины

Речь идет о 3-м уровне опасности.

Опасность связана с оттепелью и осадками / фото УНИАН

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 9 февраля.

Читайте также Зимний шторм в Европе: опубликованы зрелищные фото последствий стихииОб этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 9 февраля, в связи с оттепелью и осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится высокая снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в заметке.

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