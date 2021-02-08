Из-за оттепели в Карпатах могут сойти лавины
Речь идет о 3-м уровне опасности.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили о снеголавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 9 февраля.
Зимний шторм в Европе: опубликованы зрелищные фото последствий стихииОб этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 9 февраля, в связи с оттепелью и осадками, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохранится высокая снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в заметке.
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