В большинстве регионов ожидается ветреная погода.

Завтра, 7 мая, на Украину налетит сильный ветер.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Так, в Киевской области и в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с - 1 уровень опасности, желтый.

Днем в западных, северных, большинстве центральных и Одесской областях порывы ветра 15-20 м/с - также 1 уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды на 7 мая от Натальи Диденко

В Украине завтра будет тепло в течение дня ожидается +15°...+20°, на юге и востоке до +22°. Начнет свежеть в западных областях, по крайнему западу - до +13°...+15°.

Завтра очередной атмосферный фронт обусловит дожди на западе, севере Украины, во многих центральных областях (кроме Днепра с районами) и в Одесской области.

Восточная часть и большинство юга будут принадлежать сухой теплой погоде.

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Автор: Елена Пилипчак