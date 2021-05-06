Очередной атмосферный фронт принесет перемену погоды.

В Украине завтра будет тепло, в течение дня ожидается +15°...+ 20°, на юге и востоке до +22°. Начнет холодать в западных областях, по крайнему западу - до +13°...+15°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Она добавила, что похолодание распространится в субботу на всю западную часть, северные области и большинство центральных областей.

Завтра очередной атмосферный фронт обусловит дожди на западе, севере Украины, во многих центральных областях (кроме Днепра с районами) и в Одесской области.

Восточная часть и большинство частей юга будут принадлежать сухой теплой погоде.

Однако ночь и утро пятницы в Киеве обещают быть сухими, а днем пройдет дождь. Температура воздуха завтра предполагается на уровне +17°...+18°. В субботу в столице похолодает до +12°...+14°. А с воскресенья начнет теплеть.

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Автор: Елена Пилипчак