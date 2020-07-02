Непогода на Прикарпатье: в регионе не осталось подтопленных жилых домов (видео)
В настоящее время вода остается в нескольких сотнях подвалов.
На Прикарпатье не осталось подтопленных жилых домов, но вода стоит еще почти в 400 подвалах.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Разрушенными и поврежденными остаются сотни километров дорог, берегоукреплений и почти 300 мостов. Два села до сих пор полностью отрезаны от мира. Еще к семи проезд ограничен.
Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)
Чтобы расчистить оползни, нужен не один день. В высокогорном Яворове стихия разгулялась: в селе шесть разрушенных и поврежденных мостов и десятки оползней, которые угрожают безопасности людей. Один из таких перегородил дорогу до десятка жилых домов.
Воду и продукты местные жители переносят на плечах. Говорят, что спасатели технику им дали, но с объемом работы справиться она не может.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство готово выделить необходимую сумму средств для преодоления последствий наводнений в западном регионе.
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