Непогода на Прикарпатье: в регионе не осталось подтопленных жилых домов (видео)

В настоящее время вода остается в нескольких сотнях подвалов.

На Прикарпатье ликвидируют последствия непогоды / lv.dsns.gov.ua

На Прикарпатье не осталось подтопленных жилых домов, но вода стоит еще почти в 400 подвалах.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Разрушенными и поврежденными остаются сотни километров дорог, берегоукреплений и почти 300 мостов. Два села до сих пор полностью отрезаны от мира. Еще к семи проезд ограничен.

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Чтобы расчистить оползни, нужен не один день. В высокогорном Яворове стихия разгулялась: в селе шесть разрушенных и поврежденных мостов и десятки оползней, которые угрожают безопасности людей. Один из таких перегородил дорогу до десятка жилых домов.

Воду и продукты местные жители переносят на плечах. Говорят, что спасатели технику им дали, но с объемом работы справиться она не может.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство готово выделить необходимую сумму средств для преодоления последствий наводнений в западном регионе.