Сегодня, 27 июня, в Украину ворвется летняя жара. В некоторых областях на севере, в центре, а также на юге столбики термометров поднимутся до +30°...+31°, но жарче всего будет на Закарпатье, где ожидается до +32°. Осадки ожидаются только на юге: в Николаевской области, и в Крыму.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +30°.
- Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +14°, днем +29°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
- В Тернополе 27 июня ночью будет +16°, днем +28°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +29°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +18°...+32°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +15°, днем +28°.
- В Виннице сегодня будет +15°...+28°, практически безоблачно.
- В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +28°.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+27°.
- В Одессе 27 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +29°.
- В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +29°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, легкий дождь.
- В Запорожье температура ночью +21°, днем +29°, облачно с прояснениями.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+28°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +15°...+21°, ливень.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +28°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +29°.
Народные приметы на 27 июня
27 июня - Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.
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