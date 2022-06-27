Сегодня в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода, лишь на юге местами могут покапать дожди.

Сегодня, 27 июня, в Украину ворвется летняя жара. В некоторых областях на севере, в центре, а также на юге столбики термометров поднимутся до +30°...+31°, но жарче всего будет на Закарпатье, где ожидается до +32°. Осадки ожидаются только на юге: в Николаевской области, и в Крыму.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +30°.

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +14°, днем +29°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.

В Тернополе 27 июня ночью будет +16°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +29°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +18°...+32°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +15°, днем +28°.

В Виннице сегодня будет +15°...+28°, практически безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +17°, днем +29°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +29°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+27°.

В Одессе 27 июня - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +29°.

В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+28°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +15°...+21°, ливень.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +28°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +29°.

Народные приметы на 27 июня

27 июня - Елисей. Дождливый день обещает семь недель сильной непогоды с дождями.

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