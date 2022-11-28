В последний понедельник ноября, в Украине будет пасмурно и прохладно. Во многих областях на севере, в центре и на юге Украины пройдут дожди, а при снижении температуры - с мокрым снегом. Также в большинстве областей чуть похолодает, температура опуститися на градус-два. Однако на юге Украины столбики термометров поднимутся до +6°...+9°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +2°, мокрый снег.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -3°, днем 0°.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°.
- В Ривне в понедельник ожидается сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.
- В Тернополе 28 ноября ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +5°, практически безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.
- В Виннице сегодня будет -1°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью -2, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +2°...+4°, небольшой дождь.
- В Одессе 28 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью +3°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Николаеве сегодня будет сплошная облачность, ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха составит 0°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.
- В Днепре температура ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +4°...+9°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +2°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +1°.
Народные приметы на 28 ноября
28 ноября - день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Утки или гуси все чаще стали перелетать с места на место - на холодную зиму. Погода на Гурия мрачная - май будет мокрым.
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