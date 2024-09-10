На страну обрушился самый сильный в этом году тайфун.

Наводнения затопили Вьетнам, а число жертв тайфуна "Яги" перевалило за 60. Об этом сообщает Reuters.

Тайфун "Яги", самый мощный шторм, обрушившийся на Азию в этом году, продолжает уносить жизни. Ожидается, что сильные наводнения затопят север Вьетнама, включая столицу Ханой.

Оползни и наводнения, вызванные тайфуном, уже унесли жизни 65 человек, а еще 39 жителей пропали без вести.

Большинство людей погибли в результате оползней и внезапных наводнений. 752 человека получили ранения.

Изначально тайфун обрушился с сильными дождями на северо-восточное побережье Вьетнама, опустошив большую часть промышленных и жилых районов. Ранее он наделал бед Филиппинах и южнокитайском острове Хайнань.

Несколько рек на севере Вьетнама поднялись до тревожных уровней, из-за чего деревни и жилые районы оказались затопленными.

В понедельник 30-летний мост через Красную реку в северной провинции Фу Тхо рухнул, в результате чего восемь человек пропали без вести.

Используя общественные громкоговорители, которые обычно использовались для трансляции коммунистической пропаганды в прошлом, чиновники предупреждают жителей о необходимости готовыми к эвакуации.

Наводнения также затопили 148 600 гектаров или почти 7% рисовых полей на севере Вьетнама, а также повредили около 50 000 домов.

В конце августа тайфун "Шаньшань" затопил большую часть Японии. Транспортное сообщение в стране остановили, также на крупных заводах остановилось производство.

В результате непогоды погибли несколько человек. Порывы ветра были настолько сильные, что переворачивали движущиеся грузовики.

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