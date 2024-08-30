Скорость ветра достигает 50 м/с

Тайфун "Шаньшань" затопил большую часть Японии проливными дождями. В стране объявлены предупреждения о наводнениях и оползнях. Транспортное сообщение остановлено, также на крупных заводах остановилось производство.

Как пишет Reuters, люди прячутся от стихии, улицы городов опустели, а магазины закрылись.

По данным агентства по борьбе со стихийными бедствиями, за последние дни в результате непогоды погибло минимум три человека и 78 получили ранения.

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Сообщается, что скорость ветра достигает 50 м/с. Порывы его настолько сильные, что переворачивают движущиеся грузовики.

Уже около 125 000 домохозяйств остались без электричества.

Более 4 миллионов человек по всей Японии получили предупреждение о возможной эвакуации. На данный момент свои дома уже покинули несколько десятков тысяч человек.

Ожидается, что уже на выходных тайфун ударит по столице Японии - Токио.

Тайфуны по всему миру станут еще сильнее

Ученые говорят, что изменение климата приводит к изменению количества осадков и более сильным тайфунам.

Они установили, что примерно на 75% территории земного шара наблюдается рост "изменчивости осадков" или более сильные колебания между влажной и сухой погодой. Из-за потепления наша атмосфера способна удерживать больше влаги, что вызывает более сильные колебания количества осадков.

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