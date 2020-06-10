В Китае более 700 тысяч человек пострадали от наводнений

15:26, 10 июня 2020
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Наводнения были вызваны проливными дождями.

В Китае более 700 тысяч человек пострадали от наводнений  / cnsphoto
В Китае более 700 тысяч человек пострадали от наводнений  / cnsphoto

В восточнокитайской провинции Цзянси около 728 тысяч человек пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями. 

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Сильные ливни, обрушившиеся на провинцию со 2 июня, привели к эвакуации 47 тыс. человек, повредили около 42 300 га посевов сельхозкультур и разрушили 237 домов, передает Xinhua

Согласно официальной статистике, непогода в провинции привела к прямым экономическим потерям в размере около 101,7 млн долл. 

Напомним, семь человек погибли, еще один числится пропавшим без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Цзянхуа-Яоском автономном уезде провинции Хунань в Китае.

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Теги: #наводнение#Китай
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