Наводнения были вызваны проливными дождями.

В Китае более 700 тысяч человек пострадали от наводнений / cnsphoto

В восточнокитайской провинции Цзянси около 728 тысяч человек пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями.

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Сильные ливни, обрушившиеся на провинцию со 2 июня, привели к эвакуации 47 тыс. человек, повредили около 42 300 га посевов сельхозкультур и разрушили 237 домов, передает Xinhua.

Согласно официальной статистике, непогода в провинции привела к прямым экономическим потерям в размере около 101,7 млн долл.

Напомним, семь человек погибли, еще один числится пропавшим без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Цзянхуа-Яоском автономном уезде провинции Хунань в Китае.