Поисково-спасательные работы продолжаются.

Семь человек погибли в результате наводнения в Китае / cnsphoto

Семь человек погибли, еще один числится пропавшим без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Цзянхуа-Яоском автономном уезде провинции Хунань в Китае.

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Поисково-спасательные работы продолжаются, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Ливни начались 6 июня и продолжались в уезде до утра следующего дня, в результате чего дороги были повреждены, а жители оказались отрезанными от внешнего мира.

Напомним, по меньшей мере 10 человек погибли, многие получили ранения в результате наводнений, вызванных выпавшими за последние сутки сильными осадками на юго-востоке Йемена.