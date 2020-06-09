Семь человек погибли в результате наводнения в Китае

15:34, 9 июня 2020
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Поисково-спасательные работы продолжаются.

Семь человек погибли в результате наводнения в Китае / cnsphoto
Семь человек погибли в результате наводнения в Китае / cnsphoto

Семь человек погибли, еще один числится пропавшим без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Цзянхуа-Яоском автономном уезде провинции Хунань в Китае.

Из-за проливных дождей в штате Мичиган прорвало плотины (фото, видео)

Поисково-спасательные работы продолжаются, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти. 

Ливни начались 6 июня и продолжались в уезде до утра следующего дня, в результате чего дороги были повреждены, а жители оказались отрезанными от внешнего мира.

Напомним, по меньшей мере 10 человек погибли, многие получили ранения в результате наводнений, вызванных выпавшими за последние сутки сильными осадками на юго-востоке Йемена.

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Теги: #погода#наводнение#Китай
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