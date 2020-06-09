Семь человек погибли в результате наводнения в Китае
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Семь человек погибли, еще один числится пропавшим без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Цзянхуа-Яоском автономном уезде провинции Хунань в Китае.
Из-за проливных дождей в штате Мичиган прорвало плотины (фото, видео)
Поисково-спасательные работы продолжаются, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.
Ливни начались 6 июня и продолжались в уезде до утра следующего дня, в результате чего дороги были повреждены, а жители оказались отрезанными от внешнего мира.
Напомним, по меньшей мере 10 человек погибли, многие получили ранения в результате наводнений, вызванных выпавшими за последние сутки сильными осадками на юго-востоке Йемена.
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