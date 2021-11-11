Синоптики говорят, что в ближайшие несколько дней ливни ослабнут.

На юге Индии и на Шри-Ланке продолжаются проливные дожди, жертвами которых уже стали более 40 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По данным местных властей, уже известно о 41 погибшем. Тем временем синоптики говорят, что в ближайшие несколько дней ливни ослабнут.

Как сообщается, в результате дождей в островном государстве Шри-Ланка погибло 25 человек, большинство из которых утонуло, а в результате оползней пострадали пять человек.

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По словам официальных лиц, тысячи людей в низинных районах были переведены в безопасные места.

Многие школы и колледжи пришлось закрыть, а движение некоторых поездов приостановить.

Отмечается, что северо-восточный муссон в Индии обычно длится с октября по декабрь, принося с собой проливные дожди, особенно на юге страны.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке циклон наделал бед. Там из-за удара молнии погибли два человека. Из-за дождей повсюду начались паводки. Кое-где передвигаться можно только на лодках. 12 домов разрушены полностью, еще более 600 - повреждены.

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Автор: Екатерина Лиманская