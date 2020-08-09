В Греции затопило остров: погибло 5 человек (фото)

21:46, 9 августа 2020
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Еще два человека числятся пропавшими без вести.

Фото REUTERS
Фото REUTERS

В Греции в результате шторма Талия затопило остров. Жертвами непогоды стали уже 5 человек, среди которых восьмимесячный ребенок.

В Индии в результате оползня погибли 18 человек (фото)

Об этом сообщает Greek Reporter.

Среди погибших также 85-летний мужчина и 86-летняя женщина.

Как сообщается, еще два человека числятся без вести пропавшими.

По сообщениям местных СМИ, семья отдыхала в поселке Политика, проживая в квартире на первом этаже. Семья оказалась в ловушке и квартиру затопило. В результате внутри утонули двое стариков и младенец.

В некоторых местах глубина затопления достигла 1,5 метра.

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Теги: #наводнение#Греция
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