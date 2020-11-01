Дождливо и прохладно: синоптики рассказали о погоде на завтра
Сухо будет лишь в западных областях страны.
В понедельник, 2 ноября, погода на значительной территории Украины будет дождливой и прохладной. Сухо будет лишь на западе страны.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр.
Синоптик предупредила украинцев о перемене погоды: идут дожди и похолоданиеВ частности, завтра будет облачно с прояснениями. Дожди, местами значительные, ожидаются на Левобережье, а в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях небольшой дождь. На остальной территории – без осадков.
Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с, на востоке – юго-западный, 7-12 м/сек.
Температура ночью +2°С...+7°С, на востоке и юге до +10°С, в Карпатах и на Прикарпатье 0°С ...-3°С. Зато днем прогнозируется +7°С ...+12°С, в восточных областях, на Одесчине и в Крыму до +15° С, на высокогорье Карпат +2°С ...+5°С.
В Киеве 2 ноября будет дождливо, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью составит +5°С ...+7°С тепла, днем поднимется до +8°с ...+10°С.
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