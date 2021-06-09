Сейчас пострадавшая в травматологическом отделении больницы.

На Житомирщине молния ударила несовершеннолетнюю девочку-подростка во время разговора по мобильному телефону в доме.

Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской облгосадминистрации на своей странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел 8 июня в селе Малый Кривотин.

"Молния поразила девочку в доме во время разговора по мобильному телефону. Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение центральной больницы", - говорится в сообщении.

Сейчас она находится в травматологическом отделении лечебного учреждения. Состояние здоровья - средней степени тяжести.

Читайте такжеВ Украине на завтра объявили штормовое предупреждениеВ Управлении напоминают, что во время грозы следует выключить мобильный телефон, закрыть все форточки и окна в помещении, потому что сквозняки могут "спровоцировать" молнию.

"Если вы находитесь на улице, спрячьтесь в магазин или на крайний случай переждите грозу под навесом у стен зданий. Во время грозы не бегайте и не плавайте, останавливайтесь, если вы едете на велосипеде или мотоцикле. Если же непогода застала в поле, следует найти углубление (яму), присесть, слегка нагнув голову. Не нужно прятаться под высокие деревья, особенно одиночные. Не ложитесь! И даже не опирайтесь о землю руками - чем больше с ней точек соприкосновения, тем больше шансов поражения электрическим зарядом", - отмечают специалисты.

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Автор: Светлана Макринская